Addio a Nichelle Nichols, la Uhura della saga di Star Trek: storico il bacio interraziale con Kirk (Di lunedì 1 agosto 2022) È morta l’attrice Nichelle Nichols, storica interprete del tenente Uhura della saga originale di Star Trek, prima in tv e poi al cinema: il ricordo del Capitano Kirk e Sulu Nichelle Nichols, celebre tenente Uhura della serie tv e dei film della saga di Star Trek, è morta sabato notte a Silver City nel New Messico all’età di 89 anni. Lo ha annunciato il figlio Kyle Johnson tramite la pagina Facebook dell’attrice: «Amici, fan, colleghi, mondo. Mi dispiace informarvi che una grande luce nel firmamento non brilla più per noi come ha fatto per tanti anni. La scorsa notte, mia madre, Nichelle ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 1 agosto 2022) È morta l’attrice, storica interprete del tenenteoriginale di, prima in tv e poi al cinema: il ricordo del Capitanoe Sulu, celebre tenenteserie tv e dei filmdi, è morta sabato notte a Silver City nel New Messico all’età di 89 anni. Lo ha annunciato il figlio Kyle Johnson tramite la pagina Facebook dell’attrice: «Amici, fan, colleghi, mondo. Mi dispiace informarvi che una grande luce nel firmamento non brilla più per noi come ha fatto per tanti anni. La scorsa notte, mia madre,...

