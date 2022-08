Addio a Fulvio Facci, penna e volto giornalistico dello sport (Di lunedì 1 agosto 2022) È morto improvvisamente domenica 31 luglio il giornalista Fulvio Facci. Aveva 76 anni ed era giornalista dal 1975. volto di Bergamo Tv per la trasmissione sportiva sport Domenica. Popolare ed amato, un volto di casa perché tutti aspettavano i risultati del calcio provinciale e la domenica sera, Fulvio Facci raccontava quel calcio genuino e familiare, lontano dai grandi interessi economici. Per oltre vent’anni ha condotto quella trasmissione e con la stessa passione ha seguito gli sport minori, nei quali vedeva molte storie da raccontare. Ha seguito l’AlbinoLeffe per la Gazzetta dello sport e tutto il calcio provinciale per L’Eco di Bergamo. Leggi su bergamonews (Di lunedì 1 agosto 2022) È morto improvvisamente domenica 31 luglio il giornalista. Aveva 76 anni ed era giornalista dal 1975.di Bergamo Tv per la trasmissioneivaDomenica. Popolare ed amato, undi casa perché tutti aspettavano i risultati del calcio provinciale e la domenica sera,raccontava quel calcio genuino e familiare, lontano dai grandi interessi economici. Per oltre vent’anni ha condotto quella trasmissione e con la stessa passione ha seguito gliminori, nei quali vedeva molte storie da raccontare. Ha seguito l’AlbinoLeffe per la Gazzettae tutto il calcio provinciale per L’Eco di Bergamo.

