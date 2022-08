Aborto: Usa, boom di siti che vendono pillole per Ivg (Di lunedì 1 agosto 2022) Washington, 1 ago. (Adnkronos Salute) - A poco più di un mese dalla sentenza shock della Corte Suprema che negli Usa ha annullato il diritto costituzionale all'Aborto, permettendo a stati a guida repubblicana di limitare al massimo, se non vietare del tutto, l'interruzione di gravidanza, negli Usa è boom di siti che vendono pillole abortive. Anche negli 8 stati che hanno vietato l'Aborto e nei 6 che l'hanno limitato è sempre possibile quindi continuare a ricevere per posta da farmacie online le pillole abortive. Già prima dell'annuncio della decisione della Corte a maggioranza conservatrice, gruppi come il sito Plan C hanno incominciato a studiare modi in cui poter avviare un sistema sicuro per organizzare, attraverso un servizio di telemedicina, l'invio delle ... Leggi su iltempo (Di lunedì 1 agosto 2022) Washington, 1 ago. (Adnkronos Salute) - A poco più di un mese dalla sentenza shock della Corte Suprema che negli Usa ha annullato il diritto costituzionale all', permettendo a stati a guida repubblicana di limitare al massimo, se non vietare del tutto, l'interruzione di gravidanza, negli Usa èdicheabortive. Anche negli 8 stati che hanno vietato l'e nei 6 che l'hanno limitato è sempre possibile quindi continuare a ricevere per posta da farmacie online leabortive. Già prima dell'annuncio della decisione della Corte a maggioranza conservatrice, gruppi come il sito Plan C hanno incominciato a studiare modi in cui poter avviare un sistema sicuro per organizzare, attraverso un servizio di telemedicina, l'invio delle ...

MusicaTricolore : RT @infocattolica: Un’altra università “cattolica” degli Stati Uniti diffonde tesi abortiste: dov’è la coerenza? - BeppeSammartino : RT @svevaaltieri: Ma come mai dopo notizie come questa sul divieto di aborto negli USA, gli imbecilli escono fuori come le lumache dopo un… - RCodeWolf17 : RT @lanuovaBQ: Il giudice della Corte Suprema Usa Samuel Alito, autore della storica sentenza Dobbs sull'aborto, a Roma ha tenuto una confe… - angheran70 : RT @lanuovaBQ: Il giudice della Corte Suprema Usa Samuel Alito, autore della storica sentenza Dobbs sull'aborto, a Roma ha tenuto una confe… - BiagioRR : RT @lanuovaBQ: Il giudice della Corte Suprema Usa Samuel Alito, autore della storica sentenza Dobbs sull'aborto, a Roma ha tenuto una confe… -