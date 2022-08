A settembre Papa Francesco vola in Kazakistan per il Congresso mondiale dei leaders religiosi (Di lunedì 1 agosto 2022) Città del Vaticano – “Accogliendo l’invito delle autorità civili ed ecclesiali, Papa Francesco compirà l’annunciato Viaggio Apostolico in Kazakhstan nei giorni dal 13 al 15 settembre di quest’anno, visitando la città di Nur-Sultan in occasione del VII Congress of leaders of World and Traditional Religions”. Così, la Sala Stampa della Santa Sede, annuncia il prossimo Viaggio Apostolico di Bergoglio. A settembre il Pontefice sarà nel cuore dell’Oriente ma con uno sguardo al conflitto tra Russia e Ucraina. Al vertice, infatti, è stato invitato anche il Patriarca Kirill ed è molto probabile un bilaterale tra i due leaders per trovare una soluzione alla guerra. Potrebbe essere anche l’occasione per pianificare, più nel concreto, il tanto desiderato viaggio a Mosca e Kiev. Il Faro online ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 1 agosto 2022) Città del Vaticano – “Accogliendo l’invito delle autorità civili ed ecclesiali,compirà l’annunciato Viaggio Apostolico in Kazakhstan nei giorni dal 13 al 15di quest’anno, visitando la città di Nur-Sultan in occasione del VII Congress ofof World and Traditional Religions”. Così, la Sala Stampa della Santa Sede, annuncia il prossimo Viaggio Apostolico di Bergoglio. Ail Pontefice sarà nel cuore dell’Oriente ma con uno sguardo al conflitto tra Russia e Ucraina. Al vertice, infatti, è stato invitato anche il Patriarca Kirill ed è molto probabile un bilaterale tra i dueper trovare una soluzione alla guerra. Potrebbe essere anche l’occasione per pianificare, più nel concreto, il tanto desiderato viaggio a Mosca e Kiev. Il Faro online ...

