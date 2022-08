A luglio si ferma crollo immatricolazioni ma da inizio anno perse 200 mila vetture (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – Dopo mesi di crolli pesantissimi, grazie anche all’effetto degli incentivi ma soprattutto per il confronto con un altro mese ‘debole’, sembra stabilizzarsi il mercato automobilistico italiano. I dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili mostranoinfatti che a luglio 2022 sono state immatricolate 109.580 autovetture, lo 0,85% in meno delle 110.514 iscrizioni registrate nello stesso mese dell’anno precedente. Dall’inizio dell’anno tuttavia il mercato ha perso oltre 200 mila vetture, infatti il totale dei primi 7 mesi vede 793.856 immatricolazioni, il 20,26% in meno dello stesso periodo del 2021, con 995.605 auto registrate. Positivo il mercato dell’usato – anche per via della carenza di prodotto nuovo che ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – Dopo mesi di crolli pesantissimi, grazie anche all’effetto degli incentivi ma soprattutto per il confronto con un altro mese ‘debole’, sembra stabilizzarsi il mercato automobilistico italiano. I dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili mostranoinfatti che a2022 sono state immatricolate 109.580 auto, lo 0,85% in meno delle 110.514 iscrizioni registrate nello stesso mese dell’precedente. Dall’dell’tuttavia il mercato ha perso oltre 200, infatti il totale dei primi 7 mesi vede 793.856, il 20,26% in meno dello stesso periodo del 2021, con 995.605 auto registrate. Positivo il mercato dell’usato – anche per via della carenza di prodotto nuovo che ...

