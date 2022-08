A luglio immatricolazioni auto in lieve calo (Di lunedì 1 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili comunica che a luglio sono state immatricolate 109.580 autovetture a fronte delle 110.514 iscrizioni registrate nello stesso mese dell'anno precedente, pari a un calo dello 0,85%. I trasferimenti di proprietà sono stati 376.716 a fronte di 313.150 passaggi registrati a luglio 2021, con un aumento del 20,30%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 486.296, ha interessato per il 22,53% vetture nuove e per il 77,47% vetture usate.L'Unrae, sottolineando che il tiraggio degli incentivi per le fasce 0-20 e 21-60 g/Km di CO2 prosegue con lentezza anche a luglio, a un ritmo tale che per fine anno si calcola un mancato utilizzo dei fondi del 62% per la fascia più bassa di emissioni e dell'82% per la fascia 21-60 g/Km. In ... Leggi su iltempo (Di lunedì 1 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili comunica che asono state immatricolate 109.580vetture a fronte delle 110.514 iscrizioni registrate nello stesso mese dell'anno precedente, pari a undello 0,85%. I trasferimenti di proprietà sono stati 376.716 a fronte di 313.150 passaggi registrati a2021, con un aumento del 20,30%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 486.296, ha interessato per il 22,53% vetture nuove e per il 77,47% vetture usate.L'Unrae, sottolineando che il tiraggio degli incentivi per le fasce 0-20 e 21-60 g/Km di CO2 prosegue con lentezza anche a, a un ritmo tale che per fine anno si calcola un mancato utilizzo dei fondi del 62% per la fascia più bassa di emissioni e dell'82% per la fascia 21-60 g/Km. In ...

restoalsud : #territorio #sud #lavoro A luglio immatricolazioni auto in lieve calo - - Trmtv : Stellantis, nel mese di luglio registra una flessione nelle immatricolazioni auto del 3,6% in Italia - fisco24_info : Auto: -0,8% immatricolazioni in Italia a luglio: Per Stellantis calo del 3,6% - globne : Mercato auto italia, un luglio stabile. Immatricolazioni a meno 0,8 per cento: Nonostante la modesta entità della f… - AnsaLombardia : Ancma: a luglio -7% nelle immatricolazioni delle due ruote. Presidente, il problema non è la domanda ma l'approvvig… -