"A destra il vero rischio alle elezioni non è il Fascio ma lo sfascio". Il monito di Panebianco (Di lunedì 1 agosto 2022) "Il pericolo, se vince la destra, non è il Fascio. Il pericolo è lo sFascio". Lo scrive, nel suo editoriale domenicale sul Corriere della Sera, il politologo Angelo Panebianco. Evidenziando quali sono le reali preoccupazioni innescate dalla campagna elettorale che condurrà alle politiche del 25 settembre prossimo. Non quindi il richiamo alle tendenze nostalgiche, che spesse volte vengono cavalcate dalla stampa per ricordare le origini di Fratelli d'Italia. Ma una questione molto più pratica e, per questo, preoccupante: le ricette economiche che dovranno disegnare l'Italia del domani. Lo abbiamo scritto anche sul Foglio. Il programma elettorale di Giorgia Meloni, tra Irpef a tre aliquote, pensioni minime a 1000 euro, bonus e sconti fiscali di vario genere, è un vero e ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 1 agosto 2022) "Il pericolo, se vince la, non è il. Il pericolo è lo s". Lo scrive, nel suo editoriale domenicale sul Corriere della Sera, il politologo Angelo. Evidenziando quali sono le reali preoccupazioni innescate dalla campagna elettorale che condurràpolitiche del 25 settembre prossimo. Non quindi il richiamotendenze nostalgiche, che spesse volte vengono cavalcate dalla stampa per ricordare le origini di Fratelli d'Italia. Ma una questione molto più pratica e, per questo, preoccupante: le ricette economiche che dovranno disegnare l'Italia del domani. Lo abbiamo scritto anche sul Foglio. Il programma elettorale di Giorgia Meloni, tra Irpef a tre aliquote, pensioni minime a 1000 euro, bonus e sconti fiscali di vario genere, è une ...

sandrogozi : Dopo 10 anni, il vero #WhateverItTakes politico è costruire un'alleanza liberale e democratica alternativa a estrem… - vitopetrocelli : La sinistra è il PD. Lo dice Letta, ma sa che non è vero. Sa che il PD è un partito di destra, guerrafondaio, asser… - RossanaGiannan2 : RT @PoliticaPerJedi: Se la coalizione salta non è per Fratoianni, feticcio dato in pasto alle curve dei tifosi (che infatti fanno i cori da… - aka_rebel8 : @Cazzaccimiei1 @CharmesBukowski Tra le caratteristiche del mattonista medio c'è la vicinanza all'estrema destra, ch… - RosannaGoglia : @CarloCalenda @pdnetwork Vorrei fosse vero, ma non escludendo chi di destra non è ,trattato invece come un pericolo… -

Pastasciutta rossa la trionferà... La nuova trincea dell'antifascismo ...la fantasia dei fascistologi di mestiere per impedire il possibile governo di centro destra ... se non è una retta ma uno slalom sinuoso in cui ciò che una volta era giusto e vero è convertito nel suo ... Elezioni, Renzi, noi puntiamo al 5%,costruiamo il terzo polo Per questo noi lavoriamo a un terzo polo, diverso dalla destra sovranista e dalla sinistra delle ... Noi puntiamo a prendere il 5%: il vero voto utile è mandare gente competente in Parlamento. E se ... Linkiesta.it ...la fantasia dei fascistologi di mestiere per impedire il possibile governo di centro... se non è una retta ma uno slalom sinuoso in cui ciò che una volta era giusto eè convertito nel suo ...Per questo noi lavoriamo a un terzo polo, diverso dallasovranista e dalla sinistra delle ... Noi puntiamo a prendere il 5%: ilvoto utile è mandare gente competente in Parlamento. E se ... Che cos’è la destra, che cos’è la sinistra