A cento anni dalla nascita del poeta, la Cineteca di Bologna presenta al Lido Teorema restaurato. Film che fa scandalo ancora oggi (Di lunedì 1 agosto 2022) Pier Paolo Pasolini, a cento anni dalla sua nascita (è nato il 5 marzo 1922), vive ancora. Vive il suo pensiero attraverso le sue opere. E una di quelle che ha fatto più discutere ritorna in primo piano alla prossima Mostra del Cinema di Venezia, la 79°: nella sezione Classici viene infatti presentato il restauro di Teorema, Film che valse a Pasolini l'accusa e un processo (da cui è stato assolto) per oscenità. Il restauro di Teorema è merito della Cineteca di Bologna che l'ha realizzato con Mondo TV Group, in collaborazione con Cinema Communications Services, nel laboratorio L'Immagine Ritrovata.

