A 55 anni è morto Andrea Doglioni Majer, il re delle macchine da caffè (Di lunedì 1 agosto 2022) Andrea Doglioni Majer, presidente dell’associazione dei costruttori italiani di macchine e attrezzature per caffè e presidente della holding Vea (Carimali di Chignolo d’Isola), si è spento venerdì 22 luglio all’età di 55 anni. Lascia nel dolore la moglie Barbara e i figli Umberto e Letizia. L’annuncio della sua scomparsa è stato fatto dal figlio Umberto Doglioni Majer che ha pubblicato su Linkedin: ““Mi ritrovo a dover scrivere uno dei messaggi più difficili. Mio padre, Andrea Doglioni Majer, è deceduto il 22 luglio 2022. Voglio porgere le mie più sincere condoglianze a tutti coloro che ha toccato e che hanno la fortuna di poterlo chiamare amico, partner o leader. Si terrà l’ultima celebrazione per ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 1 agosto 2022), presidente dell’associazione dei costruttori italiani die attrezzature pere presidente della holding Vea (Carimali di Chignolo d’Isola), si è spento venerdì 22 luglio all’età di 55. Lascia nel dolore la moglie Barbara e i figli Umberto e Letizia. L’annuncio della sua scomparsa è stato fatto dal figlio Umbertoche ha pubblicato su Linkedin: ““Mi ritrovo a dover scrivere uno dei messaggi più difficili. Mio padre,, è deceduto il 22 luglio 2022. Voglio porgere le mie più sincere condoglianze a tutti coloro che ha toccato e che hanno la fortuna di poterlo chiamare amico, partner o leader. Si terrà l’ultima celebrazione per ...

