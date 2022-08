5 Agosto, rievocazione storica del miracolo della neve a Santa Maria Maggiore (Di lunedì 1 agosto 2022) La storica rievocazione del miracolo della Madonna della neve all’Esquilino torna anche quest’anno con le celebrazioni religiose all’interno della Basilica e con lo spettacolo serale all’esterno. L’evento ricorda e celebra il prodigio avvenuto nel lontano 5 Agosto del 358 d.C. Il miracolo della neve – fuori stagione – a Piazza Santa Maria Maggiore La leggenda narra che nell’anno 358 d.C. una coppia di ricchi Patrizi decisero di offrire i loro beni per costruire una chiesa in onore della Madonna. La Santa Vergine apparì in sogno ai coniugi indicando il luogo in cui avrebbero dovuto costruire: sul terreno ... Leggi su funweek (Di lunedì 1 agosto 2022) LadelMadonnaall’Esquilino torna anche quest’anno con le celebrazioni religiose all’internoBasilica e con lo spettacolo serale all’esterno. L’evento ricorda e celebra il prodigio avvenuto nel lontano 5del 358 d.C. Il– fuori stagione – a PiazzaLa leggenda narra che nell’anno 358 d.C. una coppia di ricchi Patrizi decisero di offrire i loro beni per costruire una chiesa in onoreMadonna. LaVergine apparì in sogno ai coniugi indicando il luogo in cui avrebbero dovuto costruire: sul terreno ...

