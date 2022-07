Billa42_ : Zelensky ordina l’evacuazione del Donbass - SandraM_Tcon0 : RT @valy_s: #Zelensky ordina l’evacuazione OBBLIGATORIA di tutti i residenti dell’Oblast di #Donetsk ancora non occupato dai russi (200mila… - johnnyargo1 : #Zelensky ordina l’evacuazione forzata dei civili dalla zona di #Donetsk Il problema è che non vogliono. Aspettano… - pborghilivorno : #ucraina Zelensky ordina evacuazione linea del fronte di Donetsk - infoitestero : Zelensky ordina l'evacuazione della linea del fronte di Donetsk -

ha avvertito che migliaia di persone, compresi i bambini, si trovano ancora nelle aree di battaglia della regione di Donetsk. 'La decisione di partire deve essere presa prima o poi. Più ...Sui canali di propaganda russa, come quello del giornalista Vladimir Solovev, la notizia viene letta come ' la rinuncia del presidenteal Donbass '.158esimo giorno di guerra in Ucraina, le notizie di oggi in tempo reale. Kiev ordina evacuazione di massa obbligatoria della popolazione dal Donetsk: Non c'è elettricità e non ci sarà riscaldamento in ...KIEV – Nonostante l’afflusso massiccio di armi micidiali fornite da Biden e dall’Italia la resistenza ucraina sembra cedere sul fronte del Donetsk. Il presidente Volodymyr Zelensky ha chiesto nella ta ...