Zaniolo, domenica al mare dopo la trasferta in Israele: autografi e selfie con i tifosi a Ostia (Di domenica 31 luglio 2022) Nicolò Zaniolo si concede una domenica al mare, dopo la trasferta in Israele con la squadra. Ieri la Roma ha affrontato e battuto il Tottenham (1 - 0 gol di Ibanez) in amichevole a Tel Aviv. L'... Leggi su leggo (Di domenica 31 luglio 2022) Nicolòsi concede unaallaincon la squadra. Ieri la Roma ha affrontato e battuto il Tottenham (1 - 0 gol di Ibanez) in amichevole a Tel Aviv. L'...

leggoit : #Zaniolo, domenica al mare dopo la trasferta in Israele: autografi e selfie con i tifosi a #Ostia FOTO - Vincenzo140893 : @jackcalvarosie si ma quando zaniolo?cioè entro il 7 che è domenica è possibile? - maumou72 : Ma chi cazz è #Casadei? Se fosse stato forte Inzaghi lo avrebbe fatto giocare. Altro che maturazione e bla bla. Mi… - tRaCiNa77 : Domenica sera, un’ora a mezzanotte, ed io che aspetto la bomba di #momblano @MomblanOfficial per iniziare bene anch… - mik__ka : RT @PaskTorcasio: @aliasvaughn buona domenica e mi scusi per ripetitività della domanda…ma Zaniolo?? Se ne sente parlare sempre meno…nn vor… -