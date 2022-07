WWE SummerSlam 2022 | tutti i risultati in diretta

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 31 luglio 2022) Ecco icompleti di, che si teneva quest’anno per la prima volta prima di agosto. Tutte le passate edizioni dello show, infatti, si sono sempre tenute nell’ottavo mese dell’anno. Da Nashville, Tennessee, l’evento si è tenuto davanti ad un Nissan Stadium gremito da oltre 30.000 spettatori.è nella storia Chi segue il wrestling WWE sa bene che questo è stato uno show storico per ben altri motivi. Si è trattato, infatti, del primo storico PPV della WWE di cui non si è occupato in prima persona Vince McMahon che ha lasciato ogni ruolo nella compagnia la settimana scorsa, dopo una serie di rivelazioni sul suo conto che hanno messo sempre più in imbarazzo la WWE. Il suo posto dietro le quinte è stato preso da Triple H, mentre Stephanie McMahon e Nick Khan ...