WWE: Niente da fare per gli Street Profits, la Bloodline vince ancora e senza appello (Di domenica 31 luglio 2022) La WWE ha curato il feud tra Street Profits e Usos come raramente ci aveva abituati a fare per un match valido per i titoli di coppia. L'ampio spazio riservato ai due team, sia a Raw che a SmackDown, è stato coronato dall'inserimento di un arbitro speciale, Jeff Jarrett, che di solito viene assegnato ai match più importanti della card. La sfida ha riservato al pubblico presente al Nissan Stadium di Nashville uno spettacolo degno delle attese. Un match molto rapido, pieno di mosse spettacolari come questi due team hanno nelle loro corde. Uno dei primi tentativi di schienamento arriva con la Uso Splash combinata di Jimmy e Jey Uso su Angelo Dawkins, salvato solo dall'intervento sul 2 di Montez Ford. Poco dopo ci provano gli Street Profits a chiudere il match. Dawkins si sottrae ad superkick ...

