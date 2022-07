WWE | Liv Morgan batte Ronda Rousey | vittoria macchiata da un clamoroso errore arbitrale

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 31 luglio 2022) Livdifende il titolo contro una delle avversarie più toste che potesse scegliersi, l’ex campionessaa cui lei stessa ha “scippato” la cintura a Money in the Bank grazie alla valigetta. La campionessa è al primo grande appuntamento con il titolo alla vita e c’era molta attesa per scoprire come sarebbe andata la sua prima difesa. Il match è stato sostanzialmente dominato da, che ha tormentato Livcon le sue sottomissioni ed in particolare delle terribili arm bar. Ad un certo punto i paramedici hanno persino chiesto a Liv se volesse interrompere il match ma lei si è rifiutata di dare forfait, pur visibilmente sofferente. Things started quick in this #SmackDown Women's Champion Match between ...