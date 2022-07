WWE: Il match tra Liv Morgan e Ronda Rousey è stato tagliato per motivi di tempo (Di domenica 31 luglio 2022) Liv Morgan ha difeso il titolo femminile dall’assalto di Ronda Rousey a Summerslam. Il match era stato decretato dopo che la campionessa aveva conquistato la cintura a Money In The Bank sfruttando il possesso della valigetta. La durata è stata molto ridotta, e per molti il finale è sembrato un botch. In verità la decisione è stata presa perché la tempistica di un altro incontro è andato oltre quanto pianificato. Tutta colpa di Logan Paul vs The Miz Secondo quanto riporta il giornalista Bryan Alvarez, la WWE ha dovuto tagliare buona parte della durata del match tra la Morgan e la Rousey perché in precedenza Logan Paul vs The Miz aveva sforato di tanto la propria. Il creative team ha scelto questo incontro come sacrificabile ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 31 luglio 2022) Livha difeso il titolo femminile dall’assalto dia Summerslam. Ileradecretato dopo che la campionessa aveva conquila cintura a Money In The Bank sfruttando il possesso della valigetta. La durata è stata molto ridotta, e per molti il finale è sembrato un botch. In verità la decisione è stata presa perché la tempistica di un altro incontro è andato oltre quanto pianificato. Tutta colpa di Logan Paul vs The Miz Secondo quanto riporta il giornalista Bryan Alvarez, la WWE ha dovuto tagliare buona parte della durata deltra lae laperché in precedenza Logan Paul vs The Miz aveva sforato di tanto la propria. Il creative team ha scelto questo incontro come sacrificabile ...

