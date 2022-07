WWE: Bianca Belair batte Becky dopo la beffa del 2021, bellissimo momento a fine match (Di domenica 31 luglio 2022) Nel 2021 Becky Lynch tornò a sorpresa a SummerSlam e sconfisse Bianca Belair in un infausto match lampo. A WrestleMania Bianca ha conquistato di nuovo la cintura strappandola proprio a Becky. Questa notte a SummerSlam 2022 le due rivali si incontravano di nuovo in quello che sembrava il remake del match dello scorso anno. In palio c’era il titolo di campionessa del roster di Raw. Nel match che ha aperto SummerSlam 2022 chi si aspettava un qualche tipo di squash per replicare il match dell’anno scorso, è stato prontamente deluso. Il match ha avuto una durata abbastanza lunga ed è stato molto combattuto ed equilibrato. La sfida tra Lynch e Belair è stata molto intensa, con pochi ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 31 luglio 2022) NelLynch tornò a sorpresa a SummerSlam e sconfissein un infaustolampo. A WrestleManiaha conquistato di nuovo la cintura strappandola proprio a. Questa notte a SummerSlam 2022 le due rivali si incontravano di nuovo in quello che sembrava il remake deldello scorso anno. In palio c’era il titolo di campionessa del roster di Raw. Nelche ha aperto SummerSlam 2022 chi si aspettava un qualche tipo di squash per replicare ildell’anno scorso, è stato prontamente deluso. Ilha avuto una durata abbastanza lunga ed è stato molto combattuto ed equilibrato. La sfida tra Lynch eè stata molto intensa, con pochi ...

