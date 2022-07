WTA Praga 2022: Marie Bouzkova travolge Anastasia Potapova e vince il titolo (Di domenica 31 luglio 2022) Marie Bouzkova è profeta in patria, e lo è d’autorità. Vittoria nettissima, quella in finale al WTA di Praga (veloce outdoor): 6-0 6-3 nei confronti della russa Anastasia Potapova. Si tratta del suo primo successo in un 250 e, più in generale, sull’intero circuito maggiore, il che le permette di diventare numero 46 del ranking. Di suo, il primo set ha poco da dire: Potapova mai in grado di tenersi al sicuro al servizio, che perde sempre ai vantaggi, e Bouzkova sempre solida, anche nel momento in cui, sul 5-0, è costretta a risalire da 0-30. Molto più godibile, almeno nella prima parte, il secondo, con cinque break consecutivi nei primi cinque game. La ceca riesce a controllare tranquillamente, nel prosieguo, e poi trova un altro gran game in risposta per chiudere sul ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022)è profeta in patria, e lo è d’autorità. Vittoria nettissima, quella in finale al WTA di(veloce outdoor): 6-0 6-3 nei confronti della russa. Si tratta del suo primo successo in un 250 e, più in generale, sull’intero circuito maggiore, il che le permette di diventare numero 46 del ranking. Di suo, il primo set ha poco da dire:mai in grado di tenersi al sicuro al servizio, che perde sempre ai vantaggi, esempre solida, anche nel momento in cui, sul 5-0, è costretta a risalire da 0-30. Molto più godibile, almeno nella prima parte, il secondo, con cinque break consecutivi nei primi cinque game. La ceca riesce a controllare tranquillamente, nel prosieguo, e poi trova un altro gran game in risposta per chiudere sul ...

