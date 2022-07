Wild Things - Il bosco dei più - pazzi | i PanPers alla conduzione del nuovo gameshow per bambini targato Boing

tvblogit : Wild Things – Il Bosco dei Più-Pazzi: la nuova produzione originale di Boing con i PanPers - TV_Italiana : I 'mascherati' non sono più solo su #Rai1: su #BOING arriva la versione italiana di #WildThings con i… - SerieTvserie : Wild Things – Il Bosco dei Più-Pazzi: la nuova produzione originale di Boing con i PanPers - tvblogit : Wild Things – Il Bosco dei Più-Pazzi: la nuova produzione originale di Boing con i PanPers - bellicapelli15 : Wild Things – Il Bosco dei Più-Pazzi: la nuova produzione originale di Boing con i PanPers -

Tvblog

Ogni puntata vedrà quattro coppie di concorrenti, formate da un bambino tra gli 8 e i 12 anni e un adulto, sfidarsi in una location davvero ...Sara' il duo comico i PanPers a condurre la nuova produzione originale di Boing (canale 40 del DTT):- Il Bosco dei piu' - pazzi, che andra' in onda in esclusiva sul canale e sulla Boing App a partire da settembre. Il nuovo gameshow, che conferma l'impegno di Boing nell'offrire ai bambini ... Wild Things – Il Bosco dei Più-Pazzi: la nuova produzione originale di Boing con i PanPers Ogni puntata vedrà quattro coppie di concorrenti, formate da un bambino tra gli 8 e i 12 anni e un adulto, sfidarsi in una location davvero unica ...I PanPers condurranno a settembre un game show che andrà in onda su Boing, dal titolo Wild Things - Il Bosco dei Più-Pazzi.