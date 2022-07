Volley | le amichevoli dell’Italia verso i Mondiali 2022 | date | orari e tv

Leggi su sportface

(Di domenica 31 luglio 2022) Si avvicinano idie l’Italia vuole arrivarci nella migliore condizione possibile per confermarsi al vertice dopo il doppio trionfo agli Europei dello scorso anno. Azzurre e azzurri, dopo settimane di lavoro, testeranno il loro stato di forma in una serie dia pochi giorni nella rassegna iridata. Gli uomini di Fefé De Giorgi, dopo un collegiale a Cavalese, svolgeranno un triangolare amichevole a Cuneo dal 18 al 20 agosto. Poi la partenza per i, dove esordiranno il 27 agosto contro il Canada. Le ragazze di Davide Mazzanti invece hanno qualche settimana in più prima deitra Polonia e Olanda, in programma dal 23 settembre al 15 ottobre. Le azzurre, dopo i collegiali di Milano e Cavalese, svolgeranno gli ultimi test nel quadrangolare di ...