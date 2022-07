VIDEO | Clamoroso: possibile ACCORDO Superlega-Uefa! (Di domenica 31 luglio 2022) Ebbene, secondo quando riportato da La Nazione, tra UEFA e i club che avevano preso le distanze dalla Superlega (Juventus, Barcellona e Real), si sarebbero infittiti i discorsi per formare un nuovo torneo targato UEFA. Di seguito, quanto riportato dalla fonte: “”La Superlega si farà, ma sotto l’egida della UEFA. I contorni della clamorosa conclusione della vicenda si vanno via via definendo (…). Si fa largo l’ipotesi che metterebbe d’ACCORDO tutti. Non più gironcini corti e tabellone finale, ma due gironi di 12-14 squadre con gare di andata e ritorno e un campionato vero e proprio con gare settimanali con play off e gare finali che assegneranno le coppe. Prosegue il comunicato: “I top club con più seguito televisivo avranno il posto praticamente garantito. I club meno seguiti avranno comunque la possibilità di entrare nel Gotha europeo ... Leggi su rompipallone (Di domenica 31 luglio 2022) Ebbene, secondo quando riportato da La Nazione, tra UEFA e i club che avevano preso le distanze dalla(Juventus, Barcellona e Real), si sarebbero infittiti i discorsi per formare un nuovo torneo targato UEFA. Di seguito, quanto riportato dalla fonte: “”Lasi farà, ma sotto l’egida della UEFA. I contorni della clamorosa conclusione della vicenda si vanno via via definendo (…). Si fa largo l’ipotesi che metterebbe d’tutti. Non più gironcini corti e tabellone finale, ma due gironi di 12-14 squadre con gare di andata e ritorno e un campionato vero e proprio con gare settimanali con play off e gare finali che assegneranno le coppe. Prosegue il comunicato: “I top club con più seguito televisivo avranno il posto praticamente garantito. I club meno seguiti avranno comunque la possibilità di entrare nel Gotha europeo ...

