Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2022 ore 07 | 30

(Di domenica 31 luglio 2022)DEL 31 LUGLIOORE 07:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. CIRCONE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA, RICORDIAMO CHE IL 3 E IL 4 AGOSTO SONO ATTIVI I CANTIERI SULL’AUTOSTRADA A1 FIRENZE-. AL FINE DI AGEVOLARE LE OPERE RESTERÀ CHIUSA AL TRAFFICO LO SVINCOLO DI MAGLIANO SABINO IN ENTRATA DALLE ORE 6:00 DEL MATTINO. SEMPRE RESTANDO NEI LAVORI, AL VIA DOMANI, PRIMO AGOSTO, SULLA VIA SALARIA, UNA SERIE DI LAVORI DI AMMODERNAMENTO. CHIUSA PERTANTO AL TRAFFICO LA TRATTA DELLA GALLERIA S. ANTONIO IN DIREZIONE, DAL KM 77 E 456 ...