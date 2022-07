Via il murales del giovane morto a 300 km/h | “Un cattivo esempio per tutti i ragazzi” (Di domenica 31 luglio 2022) Il Comune di Roma ha disposto la rimozione del murales dedicato a Brischetto, il giovane morto in un incidente stradale: “Il palazzo è del Comune”. Si chiamava Orsus Brischetto il giovane 22enne che soltanto pochi giorni fa è stato il triste protagonista di una vera e propria tragedia. Stava viaggiando sulla sua auto lo scorso 23 Luglio, sul Grande Raccordo Anulare di Roma, quando la folle velocità del mezzo lo ha ucciso quasi sul colpo. La vicenda ha del grottesco, dato che l’evento è stato anche ripreso e postato sui social da un amico. Si trovavano in tre su un Audio R8, Brischetto, un amico del giovane e suo coetaneo, e una ragazza incinta. Fortunatamente la ragazza è riuscita a salvarsi ed è fuori pericolo, l’amico che ha ripreso l’incidente è ancora ricoverato in gravissime ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 31 luglio 2022) Il Comune di Roma ha disposto la rimozione deldedicato a Brischetto, ilin un incidente stradale: “Il palazzo è del Comune”. Si chiamava Orsus Brischetto il22enne che soltanto pochi giorni fa è stato il triste protagonista di una vera e propria tragedia. Stava viaggiando sulla sua auto lo scorso 23 Luglio, sul Grande Raccordo Anulare di Roma, quando la folle velocità del mezzo lo ha ucciso quasi sul colpo. La vicenda ha del grottesco, dato che l’evento è stato anche ripreso e postato sui social da un amico. Si trovavano in tre su un Audio R8, Brischetto, un amico dele suo coetaneo, e una ragazza incinta. Fortunatamente la ragazza è riuscita a salvarsi ed è fuori pericolo, l’amico che ha ripreso l’incidente è ancora ricoverato in gravissime ...

