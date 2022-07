Ventisette milioni di italiani in viaggio tra luglio e settembre

Sardegna Notizie - Ieri Oggi Domani

... invece, sui progetti di vacanza per agosto e settembre che, pur rimanendo sostanzialmente stabili come numero di partenze rispetto a quanto previsto, vedono ridursi di quasi 3i viaggi di 7 ...La dimora da 15di sterline non dista molto dall Adelaide Cottage di Windsor dove presto si ... L ex stewart e l ex hostessanni fa hanno creato la Party Pieces e sono diventati ... La Giunta regionale ha stanziato ventisette milioni nel triennio 2022-2024 per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua di competenza degli Enti locali Roma, 31 lug. (askanews) - Il nuovo picco dei contagi Covid, l'inflazione, il caro energia e la percezione di instabilità politica del paese si ...Le vendite di tutte le console PlayStation prodotte finora hanno raggiunto quota 581 milioni di unità: un eccellente risultato per Sony.. PlayStation ha venduto ad oggi 581 milioni di console: si ...