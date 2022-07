Valeria Campagna: politica in comune (Di domenica 31 luglio 2022) Studente universitaria, 24 anni, dal 2016 è consigliera a Latina. Dove vuole ricostruire la comunità. Leggi Leggi su internazionale (Di domenica 31 luglio 2022) Studente universitaria, 24 anni, dal 2016 è consigliera a Latina. Dove vuole ricostruire la comunità. Leggi

valeria_frezza : @AlessiaPesaresi @mariaquigdp purtroppo fare campagna elettorale in questo modo è un boomerang e la gente è stufa ?? - valeria_frezza : RT @ArmandoDicone: Per #RICOSTRUIRE l'Italia, serve l'unità dei riformisti, liberali e popolari, non una campagna elettorale dx-sx. Alle i… - valeria_frezza : RT @trattdegliamici: Orgogliosi di essere stati scelti per rappresentare il paradigma di una buona e tradizionale trattoria romana e, sopra… - Valeria_Gu : RT @ROMA_News: La Destra ha iniziato la campagna elettorale. Ascoltando le loro grida, mi viene in mente Trilussa e la sua “Er nemico”… htt… - valeria_noli : Ancora qualche settimana per finire di sistemare la casa di @marta_pellizzi. La campagna è ancora aperta...… -