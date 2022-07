Vaiolo delle scimmie, Bassetti: “Agire subito in comunità gay” (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – “Occorre Agire subito all’interno delle comunità gay per raccomandare sia comportamenti sessuali responsabili che la vaccinazione”. Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova, si esprime così su Facebook con alcune riflessioni sull’emergenza legata al Vaiolo delle scimmie. Il professore parte da una considerazione sul nome della malattia. “Mai, nella storia moderna, il nome di una malattia infettiva è stato più sbagliato e fuorviante che non chiamare così il Vaiolo delle scimmie. Molta gente ignorante infatti pensa si tratti di una malattia che la scimmia ha trasmesso all’uomo. Forse 30 anni fa i primi casi furono trasmessi da un ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – “Occorreall’internogay per raccomandare sia comportamenti sessuali responsabili che la vaccinazione”. Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova, si esprime così su Facebook con alcune riflessioni sull’emergenza legata al. Il professore parte da una considerazione sul nome della malattia. “Mai, nella storia moderna, il nome di una malattia infettiva è stato più sbagliato e fuorviante che non chiamare così il. Molta gente ignorante infatti pensa si tratti di una malattia che la scimmia ha trasmesso all’uomo. Forse 30 anni fa i primi casi furono trasmessi da un ...

Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie: la Spagna conferma il primo morto #ANSA - RaiNews : In Spagna la prima vittima europea del vaiolo delle scimmie - ladyonorato : Ma veramente stanno ripartendo da capo col vaiolo delle scimmie? Nuova “emergenza globale”?? - rosa_quinto : RT @lameduck1960: Il vaiolo delle scimmie non sarà l'SV40 che si fa vivo dopo sessant'anni di silenzio? E poi perché chiamarlo v. delle sci… - Carlacsrol : RT @Leonard1306___: Subito lockdown per gli omosessuali per scongiurare il pericolo del vaiolo delle scimmie. -