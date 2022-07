"Vaccino subito agli omosessuali": vaiolo delle scimmie, l'allarme di Bassetti (Di domenica 31 luglio 2022) A suonare l'allarme sul vaiolo delle scimmie ci pensa Matteo Bassetti. L'infettivologo, infatti, sostiene che il virus sia stato sottovalutato. "Il problema è stato aver sottovalutato la malattia, oggi siamo davanti a un'infezione che a me preoccupa molto: è un fenomeno globale e un virus che lascia strascichi invalidanti", ha affermato Bassetti, direttore della clinica Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. Nelle ultime ore sono stati registrati i primi casi in Europa: due morti in Spagna. Un altro decesso, invece, in Brasile. Secondo Bassetti il numero dei casi ufficiali segnalati, però, non corrisponde a realtà: ""Staremo a 120 mila casi perché quelli diagnosticati sono la punta dell'iceberg". Secondo l'esperto, "ci sono lesioni anali e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) A suonare l'sulci pensa Matteo. L'infettivologo, infatti, sostiene che il virus sia stato sottovalutato. "Il problema è stato aver sottovalutato la malattia, oggi siamo davanti a un'infezione che a me preoccupa molto: è un fenomeno globale e un virus che lascia strascichi invalidanti", ha affermato, direttore della clinica Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. Nelle ultime ore sono stati registrati i primi casi in Europa: due morti in Spagna. Un altro decesso, invece, in Brasile. Secondoil numero dei casi ufficiali segnalati, però, non corrisponde a realtà: ""Staremo a 120 mila casi perché quelli diagnosticati sono la punta dell'iceberg". Secondo l'esperto, "ci sono lesioni anali e ...

