Vacanze, il Codacons: Quelle di quest’estate sono le più care degli ultimi 50 anni (Di domenica 31 luglio 2022) “Le Vacanze estive 2022 saranno ricordate come le piu’ care degli ultimi 50 anni, e i 27 milioni di italiani che si concederanno una villeggiatura dovranno fare i conti con rincari astronomici di prezzi e tariffe in tutto il settore turistico”. Lo afferma il Codacons, associazione dei consumatori – che lancia l’allarme sul caro-Vacanze. “Il salasso parte dai trasporti – spiega l’associazione – nell’ultimo mese secondo l’Istat le tariffe dei biglietti aerei internazionali sono infatti salite del +160,2% su base annua, i traghetti del 9,1%, la benzina e’ aumentata del 22,3% e il gasolio del 30,9%. Per dormire in albergo si spende in media il 15,8% in piu’ rispetto al 2021, mentre un pacchetto vacanza completo e’ rincarato in media del 5,7% mentre. ... Leggi su ildenaro (Di domenica 31 luglio 2022) “Leestive 2022 saranno ricordate come le piu’50, e i 27 milioni di italiani che si concederanno una villeggiatura dovranno fare i conti con rincari astronomici di prezzi e tariffe in tutto il settore turistico”. Lo afferma il, associazione dei consumatori – che lancia l’allarme sul caro-. “Il salasso parte dai trasporti – spiega l’associazione – nell’ultimo mese secondo l’Istat le tariffe dei biglietti aerei internazionaliinfatti salite del +160,2% su base annua, i traghetti del 9,1%, la benzina e’ aumentata del 22,3% e il gasolio del 30,9%. Per dormire in albergo si spende in media il 15,8% in piu’ rispetto al 2021, mentre un pacchetto vacanza completo e’ rincarato in media del 5,7% mentre. ...

