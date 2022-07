Usa, sparatoria Uvalde: ultima sopravvissuta lascia l'ospedale (Di domenica 31 luglio 2022) Le immagini dall'ospedale universitario di San Antonio mostrano il momento in cui la loro ultima paziente sopravvissuta alla sparatoria di Uvalde, in Texas, viene dimessa piu' di due mesi dopo essere ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 31 luglio 2022) Le immagini dall'universitario di San Antonio mostrano il momento in cui la loropazientealladi, in Texas, viene dimessa piu' di due mesi dopo essere ...

SartoriEle1967 : RT @BreakingItalyNe: USA: Sparatoria in un centro estetico a Summersville nella contea di Nicholas nello stato del West Virginia: 3 morti t… - BreakingItalyNe : USA: Sparatoria in un centro estetico a Summersville nella contea di Nicholas nello stato del West Virginia: 3 mort… - Sav3ri8 : Comunque siamo quasi al livello degli USA dove qualche giorno fa durante una sparatoria (in una scuola mi pare) il… - giovannitundo : Nella penultima sparatoria in USA non son bastati 300 poliziotti per fermare il pazzo prima che uccidesse. Nell'ult… - Profilo3Marco : RT @fuoridalcorotv: Ulim'ora Usa, sparatoria in una scuola del Texas: 15 morti #Fuoridalcoro -