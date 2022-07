Usa: Pelosi annuncia itinerario tour in Asia, Taiwan non c'è (Di domenica 31 luglio 2022) Dopo settimane di frizioni e due lunghe telefonate fra Xi e Biden, oggi l'annuncio da parte dell''ufficio della speaker della Camera Usa. Nancy Pelosi, nel suo imminente viaggio in Oriente, avrebbe ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 31 luglio 2022) Dopo settimane di frizioni e due lunghe telefonate fra Xi e Biden, oggi l'annuncio da parte dell''ufficio della speaker della Camera Usa. Nancy, nel suo imminente viaggio in Oriente, avrebbe ...

AMIStaDeS_2017 : Il comunicato stampa del presidente della Camera #Usa #Pelosi annuncia che visiterà #Singapore, #Malesia, #Corea d… - FabioVonGot : RT @carlitosday: L'annunciato viaggio di Nancy Pelosi a Taiwan è la prova di come gli USA siano i maestri nel rompere i coglioni al mondo i… - Tutti_i_fatti : La presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancy #Pelosi ha detto che avrebbe visitato… - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Nancy Pelosi annuncia tour diplomatico in Asia, non nomina Taiwan: La speaker del Congresso Usa cita Singapore, Malaysia,… - LaRoss93718963 : RT @stefycascu: #USA,#Pelosi pubblica le tappe del suo tour nel Sud Pacifico #Taiwan non è prevista Ha capito che la #Cina avrebbe agito m… -