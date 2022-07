Usa, Pelosi annuncia itinerario tour Asia ma non cita Taiwan (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – La presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, ha comunicato l’itinerario del tour dell’Asia appena iniziato senza citare Taiwan tra le possibili tappe: dopo le esplicite minacce cinesi per una possibile visita in un territorio rivendicato da Pechino, Pelosi ha spiegato che il tour la porterà attraverso “Singapore, Malesia, Corea del Sud e Giappone”, per “incontri ad alto livello in cui discutere come promuovere interessi e valori condivisi, inclusa la pace”. La tensione con la Cina ha raggiunto livelli pericolosi come testimoniano le esercitazioni di forze di Pechino nella provincia del Fujian, appena al largo della costa dello Stretto di Taiwan, molto vicino all’isola ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – La presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy, ha comunicato l’deldell’appena iniziato senzaretra le possibili tappe: dopo le esplicite minacce cinesi per una possibile visita in un territorio rivendicato da Pechino,ha spiegato che illa porterà attraverso “Singapore, Malesia, Corea del Sud e Giappone”, per “incontri ad alto livello in cui discutere come promuovere interessi e valori condivisi, inclusa la pace”. La tensione con la Cina ha raggiunto livelli pericolosi come testimoniano le eserzioni di forze di Pechino nella provincia del Fujian, appena al largo della costa dello Stretto di, molto vicino all’isola ...

