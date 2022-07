Usa, dopo San Francisco anche New York dichiara lo stato di emergenza per il vaiolo delle scimmie. In Spagna il secondo decesso (Di domenica 31 luglio 2022) dopo San Francisco è la volta dello stato di New York. anche la metropoli ha dichiarato lo stato d’emergenza sanitaria per il vaiolo delle scimmie. secondo il sindaco Eric Adams, sono 150.000 le persone a rischio contagio a New York, dove si concentrano già la maggior parte dei casi di tutti gli Stati Uniti, circa 1.345. Due giorni fa lo stato di New York aveva dichiarato l’ allerta. “Questo focolaio deve essere affrontato con urgenza, azione e risorse, sia a livello nazionale che globale, e questa dichiarazione di emergenza sanitaria riflette la gravità del momento”, si legge in una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022)Sanè la volta dellodi Newla metropoli hato lod’sanitaria per ilil sindaco Eric Adams, sono 150.000 le persone a rischio contagio a New, dove si concentrano già la maggior parte dei casi di tutti gli Stati Uniti, circa 1.345. Due giorni fa lodi Newavevato l’ allerta. “Questo focolaio deve essere affrontato con urgenza, azione e risorse, sia a livello nazionale che globale, e questazione disanitaria riflette la gravità del momento”, si legge in una ...

steal61 : @ZioKlint @auleia1 @giordi63 @LupodiBrughiera @mar__bru @_kuball_ @riannuzziGPC @Incontricivili @OrtigiaP… - EraldoFR : È il 1828 quando, durante la campagna elettorale per la Casa Bianca, il democratico A. Jackson usò l'animale sui ma… - steal61 : @ZioKlint @auleia1 @giordi63 @LupodiBrughiera @mar__bru @_kuball_ @riannuzziGPC @Incontricivili @OrtigiaP… - vdk_lmn : RT @putino: Ieri tutti a dare addosso alla Pelosi perché con il suo viaggio - Taiwan avrebbe fatto scattare la terza guerra mondiale (?). O… - daphnegemy : Usato le tempere dopo una vita :') non so cosa ho fatto ma ho fatto (e fra l' altro dovrei pure comprarle perché s… -