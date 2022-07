Uruguay, il ritorno di Suarez al Nacional: 30 mila tifosi ad accoglierlo (Di domenica 31 luglio 2022) E’ stato oggi il giorno del ritorno di Luis Suarez al Nacional, squadra del cuore che lo lanciò nel calcio professionistico. Trentamila persone hanno riempito gli spalti dello stadio ‘Gran Parque Central’ sventolando bandiere del club e srotolando striscioni, ad accoglierlo anche Alvaro Recoba, Ruben Sosa e ‘Loco’ Abreu, ex compagno di squadra. Suarez , accompagnato dai figli, ha dichiarato: “Sono qui e in nessun altro posto potrei essere più felice di quanto lo sia qui. Ho tre figli meravigliosi, era un loro grande desiderio vedermi giocare nel Nacional: ora sarà così. Voglio ridare a voi ciò che voi avete dato a me e alla mia famiglia. Lo faro’ in campo, assieme ai miei compagni perche’ senza di loro non sarebbe possibile. Sono venuto qui per vincere”. Nel corso ... Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022) E’ stato oggi il giorno deldi Luisal, squadra del cuore che lo lanciò nel calcio professionistico. Trentapersone hanno riempito gli spalti dello stadio ‘Gran Parque Central’ sventolando bandiere del club e srotolando striscioni, adanche Alvaro Recoba, Ruben Sosa e ‘Loco’ Abreu, ex compagno di squadra., accompagnato dai figli, ha dichiarato: “Sono qui e in nessun altro posto potrei essere più felice di quanto lo sia qui. Ho tre figli meravigliosi, era un loro grande desiderio vedermi giocare nel: ora sarà così. Voglio ridare a voi ciò che voi avete dato a me e alla mia famiglia. Lo faro’ in campo, assieme ai miei compagni perche’ senza di loro non sarebbe possibile. Sono venuto qui per vincere”. Nel corso ...

sportmediaset : Suarez torna a casa e manda in delirio i tifosi: 'Sono qui per voi' #luissuarez #nacional - sportface2016 : #Uruguay, il ritorno di #Suarez al #Nacional: 30 mila tifosi ad accoglierlo - stefano_gatto97 : RT @sportmediaset: Suarez torna a casa e manda in delirio i tifosi: 'Sono qui per voi' #luissuarez #nacional - glooit : Uruguay: tifosi Nacional in delirio per ritorno Suarez leggi su Gloo - Bocasoloboca : RT @sportmediaset: Suarez torna a casa e manda in delirio i tifosi: 'Sono qui per voi' #luissuarez #nacional -