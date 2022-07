"Una voleva salvare l'altra". Alessia e Giulia Pisano falciate dal treno: gli ultimi drammatici istanti (Di domenica 31 luglio 2022) Alessia e Giulia Pisanu sono state investite e uccise questa mattina all'alba da un treno dell'Alta Velocità diretto a Milano alla stazione di Riccione. Stando a una prima ricostruzione fornita da Leggo, gli ultimi istanti delle due sorelle, residenti a Castenaso nel Bolognese, sarebbero stati drammatici: ondeggiando, si sarebbero allontanate verso i binari, fino all'estremo tentativo di una che voleva salvare l'altra. Le forze dell'ordine sarebbero riuscite a capire cos'è successo grazie alle telecamere di sicurezza e alle parole dei testimoni, ancora sotto choc. Una donna che ha assistito alla scena al Corriere Tv ha detto: "Verso le 7 sono entrate qui, era presto. Hanno chiesto del bagno ma non lo abbiamo il bagno. Poi sono andate ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022)Pisanu sono state investite e uccise questa mattina all'alba da undell'Alta Velocità diretto a Milano alla stazione di Riccione. Stando a una prima ricostruzione fornita da Leggo, glidelle due sorelle, residenti a Castenaso nel Bolognese, sarebbero stati: ondeggiando, si sarebbero allontanate verso i binari, fino all'estremo tentativo di una chel'. Le forze dell'ordine sarebbero riuscite a capire cos'è successo grazie alle telecamere di sicurezza e alle parole dei testimoni, ancora sotto choc. Una donna che ha assistito alla scena al Corriere Tv ha detto: "Verso le 7 sono entrate qui, era presto. Hanno chiesto del bagno ma non lo abbiamo il bagno. Poi sono andate ...

