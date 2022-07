Una legge sul clima, piani per il dissesto e la siccità, acqua pubblica: cosa chiedono alla politica i giovani del Climate social camp (Di domenica 31 luglio 2022) Quali sono le priorità e le prime azioni che il governo che verrà dovrà intraprendere? Ilfattoquotidiano.it lo ha chiesto ad alcuni giovani attiviste e attivisti ambientali che hanno partecipato al climate social camp, il campeggio per la giustizia climatica e sociale che negli scorsi giorni ha portato un migliaio di persone sotto la Mole. “La priorità dev’essere lo stop alle emissioni da combustibili fossili” spiega Elena Alfieri, 28enne torinese. Un’azione che secondo Luca Sardo, 24 anni, dovrebbe far parte di un piano di investimento per la transizione ecologica che vada dai trasporti all’agricoltura”. E poi la questione delle risorse in esaurimento, in primis, l’acqua. “Si dovrebbe mettere mano alla rete idrica – racconta Gabriele ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Quali sono le priorità e le prime azioni che il governo che verrà dovrà intraprendere? Ilfattoquotidiano.it lo ha chiesto ad alcuniattiviste e attivisti ambientali che hanno partecipato alte, ileggio per la giustiziatica ee che negli scorsi giorni ha portato un migliaio di persone sotto la Mole. “La priorità dev’essere lo stop alle emissioni da combustibili fossili” spiega Elena Alfieri, 28enne torinese. Un’azione che secondo Luca Sardo, 24 anni, dovrebbe far parte di un piano di investimento per la transizione ecologica che vada dai trasporti all’agricoltura”. E poi la questione delle risorse in esaurimento, in primis, l’. “Si dovrebbe mettere manorete idrica – racconta Gabriele ...

