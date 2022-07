Un Posto Al Sole anticipazioni: disastro a Maratea, il segreto delle gemelle rovina tutto (Di domenica 31 luglio 2022) Le anticipazioni di Un Posto Al Sole ci svelano che la vacanza a Maratea sarà molto più complicata del previsto. Cosa accadrà? Micaela Un Posto Al Sole (Raiplay screenshot)Nelle prossime puntate di Un Posto Al Sole accadrà un disastro in vacanza a Maratea. Scopriamo insieme che cosa succederà nella soap napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. Micaela e Manuela stavolta l’hanno combinata grossa. Le due ragazze sono le sorelle gemelle di Serena che vivono in Germania. Le ragazze erano piombate a Napoli diverso tempo fa e nemmeno Serena ha mai saputo quanto potessero trattenersi. Filippo era contrario alla loro permanenza troppo vicino alla loro famiglia, ma ... Leggi su direttanews (Di domenica 31 luglio 2022) Ledi UnAlci svelano che la vacanza asarà molto più complicata del previsto. Cosa accadrà? Micaela UnAl(Raiplay screenshot)Nelle prossime puntate di UnAlaccadrà unin vacanza a. Scopriamo insieme che cosa succederà nella soap napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. Micaela e Manuela stavolta l’hanno combinata grossa. Le due ragazze sono le sorelledi Serena che vivono in Germania. Le ragazze erano piombate a Napoli diverso tempo fa e nemmeno Serena ha mai saputo quanto potessero trattenersi. Filippo era contrario alla loro permanenza troppo vicino alla loro famiglia, ma ...

