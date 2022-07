“Un ictus ce lo ha portato via” Lutto nella musica | morto il cantante della famosa band

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 31 luglio 2022)non mondo, èJimmy Sohns, il famosodegli Shadows of Knight. L’uomo se n’è andato a causa di un brutto, aveva 75 anni. Tutti abbiamo sentito la voce di Jimmy, grazie allahit “Gloria”. Si tratta di una delle canzoni più ascoltate degli anni ’60 e ’70, ma anche adesso naturalmente. Da non confondere con la hit omonima degli anni ’80 di Laura Branigan. Ma cosa è successo aldei Shadows of Knight? Ladell’Illinois aveva annunciato all’inizio di questa settimana che Jimmy era stato ricoverato in ospedale dopo aver subito un. Qualche giorno dopo, precisamente venerdì sua figlia ha annunciato la sua morte. Jimmy e un amico gestivano ancora le pagine dei ...