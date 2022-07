Un club di Premier League sulle tracce di Meret: la richiesta del Napoli (Di domenica 31 luglio 2022) Il nome più caldo accostato al Napoli nelle ultime settimane è sicuramente quello di Kepa Arrizabalaga, portiere spagnolo del Chelsea. Il Napoli è alla ricerca di un nuovo portiere dopo l’addio di David Ospina e le continue incertezze di Alex Meret che non fanno stare tranquillo mister Luciano Spalletti. Ecco perché gli azzurri stanno seguendo con interesse l’estremo difensore classe ’94 del Chelsea e vorrebbero chiudere il prima possibile la trattativa. Alex Meret (FOTO – Getty Images) Ma se il Napoli riuscirà a chiudere per Kepa, il futuro di Meret potrebbe essere lontano da Napoli. L’ex Spal avrebbe dovuto firmare il rinnovo di contratto nelle scorse settimane, ma l’arrivo di un altro portiere cambierebbe tutto: Meret vuole giocare da ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 31 luglio 2022) Il nome più caldo accostato alnelle ultime settimane è sicuramente quello di Kepa Arrizabalaga, portiere spagnolo del Chelsea. Ilè alla ricerca di un nuovo portiere dopo l’addio di David Ospina e le continue incertezze di Alexche non fanno stare tranquillo mister Luciano Spalletti. Ecco perché gli azzurri stanno seguendo con interesse l’estremo difensore classe ’94 del Chelsea e vorrebbero chiudere il prima possibile la trattativa. Alex(FOTO – Getty Images) Ma se ilriuscirà a chiudere per Kepa, il futuro dipotrebbe essere lontano da. L’ex Spal avrebbe dovuto firmare il rinnovo di contratto nelle scorse settimane, ma l’arrivo di un altro portiere cambierebbe tutto:vuole giocare da ...

