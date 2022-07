Ultime Notizie – Elezioni, costituzionalista Azzariti: “Norma raccolta firme contraria a principio uguaglianza” (Di domenica 31 luglio 2022) “La Normativa che prevede la raccolta firme solo per la presentazione di nuove liste elettorali è irragionevole. E’ francamente privo di senso il fatto che, ad esempio, il raggruppamento neonato di Di Maio e che non è passato per alcuna competizione elettorale venga esentato dalla raccolta firme solo perché si collega al simbolo di Tabacci. Mentre Cappato, che si vuole presentare con una nuova lista, è costretto a raccoglierle. Non so quanto possa essere rappresentativa la lista di Cappato, se lo sia più o meno di quella di Di Maio, a stabilirlo dovrebbero essere gli elettori e ‘ai blocchi di partenza’ non vedo perché dovrebbe essere ostacolato l’uno e favorito l’altro”. Ne parla con l’Adnkronos il costituzionalista Gaetano Azzariti, professore ordinario di Diritto ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 31 luglio 2022) “Lativa che prevede lasolo per la presentazione di nuove liste elettorali è irragionevole. E’ francamente privo di senso il fatto che, ad esempio, il raggruppamento neonato di Di Maio e che non è passato per alcuna competizione elettorale venga esentato dallasolo perché si collega al simbolo di Tabacci. Mentre Cappato, che si vuole presentare con una nuova lista, è costretto a raccoglierle. Non so quanto possa essere rappresentativa la lista di Cappato, se lo sia più o meno di quella di Di Maio, a stabilirlo dovrebbero essere gli elettori e ‘ai blocchi di partenza’ non vedo perché dovrebbe essere ostacolato l’uno e favorito l’altro”. Ne parla con l’Adnkronos ilGaetano, professore ordinario di Diritto ...

Corriere : Renzi: «Noi siamo il terzo polo, l'alternativa a destra e sinistra» - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 36.966 contagiati e 83 morti, tasso di positività al 18%. Prosegue il calo dei ric… - SkyTG24 : '#Draghi e il centrodestra hanno respinto l'agenda #M5S umiliando gli italiani', ha dichiarato Giuseppe #Conte… - BdeligioBruno : RT @itsmeback_: ULTIME NOTIZIE?? Non sappiamo cosa sta accadendo, ma in questo momento sta suonando la sirena di Taiwan Blares mentre la po… - toninocolasante : RT @itsmeback_: ULTIME NOTIZIE?? Non sappiamo cosa sta accadendo, ma in questo momento sta suonando la sirena di Taiwan Blares mentre la po… -