Ultime Notizie – E’ morto Bill Russell | la leggenda Nba aveva 88 anni

E' morto Bill Russell, leggenda della Nba. L'ex giocatore aveva 88 anni. Russell è stato l'atleta più vincente nella storia dello sport americano. Con la maglia dei Boston Celtics, il centro ha conquistato 11 titoli Nba. Da coach, il primo afroamericano a sedere in panchina, ha vinto 2 campionati.

