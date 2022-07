Ultime Notizie – Di Maio: “Il nuovo partito si chiama Impegno Civico” – Video (Di domenica 31 luglio 2022) “La nuova forza politica si chiamerà ‘Impegno Civico’ e vuole rappresentare quell’Impegno Civico che ieri anche Papa Francesco ha evocato dal Canada”. Lo ha detto il ministro agli Affari esteri Luigi Di Maio, a capo di ‘Italia per il Futuro’, ospite di ‘Mezz’ora in più’ su Rai3. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 31 luglio 2022) “La nuova forza politica si chiamerà ‘’ e vuole rappresentare quell’che ieri anche Papa Francesco ha evocato dal Canada”. Lo ha detto il ministro agli Affari esteri Luigi Di, a capo di ‘Italia per il Futuro’, ospite di ‘Mezz’ora in più’ su Rai3. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Corriere : Renzi: «Noi siamo il terzo polo, l'alternativa a destra e sinistra» - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 36.966 contagiati e 83 morti, tasso di positività al 18%. Prosegue il calo dei ric… - SkyTG24 : '#Draghi e il centrodestra hanno respinto l'agenda #M5S umiliando gli italiani', ha dichiarato Giuseppe #Conte… - BdeligioBruno : RT @itsmeback_: ULTIME NOTIZIE?? Non sappiamo cosa sta accadendo, ma in questo momento sta suonando la sirena di Taiwan Blares mentre la po… - toninocolasante : RT @itsmeback_: ULTIME NOTIZIE?? Non sappiamo cosa sta accadendo, ma in questo momento sta suonando la sirena di Taiwan Blares mentre la po… -