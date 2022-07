Ucraina, Zelensky: “I missili russi sul carcere di Olenivka sono un crimine di guerra”. Battaglione Azov a Putin: “Sarai giustiziato con i tuoi sciacalli” (Di domenica 31 luglio 2022) Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky ha descritto come un “crimine di guerra” l’attacco con missili russi sul carcere di Olenivka ordinato dal Cremlino. L’episodio è stato aspramente condannato anche da Azov: molti militari del Battaglione, infatti, sono stati uccisi o sono rimasti feriti nel bombardamento. Ucraina, Zelensky: “I missili russi sul carcere di Olenivka sono un crimine di guerra” Un’informativa dell’intelligence Ucraina svela i presunti responsabili del bombardamento avvenuto nella notte di venerdì 29 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 31 luglio 2022), il presidente Volodymyrha descritto come un “di” l’attacco consuldiordinato dal Cremlino. L’episodio è stato aspramente condannato anche da: molti militari del, infatti,stati uccisi orimasti feriti nel bombardamento.: “Isuldiundi” Un’informativa dell’intelligencesvela i presunti responsabili del bombardamento avvenuto nella notte di venerdì 29 ...

