Ucraina ultime notizie. Zelensky, allarme grano: «Raccolto dimezzato». E Putin annuncia i missili ipersonici (Di domenica 31 luglio 2022) La consegna dei sistemi missilistici ipersonici Tsirkon alle truppe russe inizierà nei prossimi mesi. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin parlando a San Pietroburgo durante la parata nella Giornata della Marina Leggi su ilsole24ore (Di domenica 31 luglio 2022) La consegna dei sistemisticiTsirkon alle truppe russe inizierà nei prossimi mesi. Lo ha detto il presidente russo Vladimirparlando a San Pietroburgo durante la parata nella Giornata della Marina

giuliog : Guerra Ucraina Russia, Putin: Mosca proteggerà confini marittimi con ogni mezzo. LIVE - AngelaAngelmi : RT @Miti_Vigliero: Russia recluta volontari anche senza esperienza in cambio di soldi @sole24ore - Miti_Vigliero : Russia recluta volontari anche senza esperienza in cambio di soldi @sole24ore - infoitinterno : Ucraina ultime notizie. Putin: «Missili ipersonici Tsirkon in arrivo alle truppe russe» - LORENZOREMORINI : Guerra Ucraina Russia, le news di oggi 31 luglio sulla crisi. DIRETTA -