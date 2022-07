Ucraina, Papa “Unica cosa ragionevole da fare è negoziare” (Di domenica 31 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Anche durante il viaggio non ho mai smesso di pregare per il popolo ucraino, aggredito e martoriato, chiedendo a Dio di liberarlo dal flagello della guerra. Se si guardasse la realtà oggettivamente, considerando i danni che ogni giorno di guerra porta a quella popolazione ma anche al mondo intero, l'Unica cosa ragionevole da fare sarebbe fermarsi e negoziare. Che la saggezza ispiri passi concerti di pace”. Così Papa Francesco parlando alla folla in piazza San Pietro dopo l'Angelus. (ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it- Leggi su iltempo (Di domenica 31 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Anche durante il viaggio non ho mai smesso di pregare per il popolo ucraino, aggredito e martoriato, chiedendo a Dio di liberarlo dal flagello della guerra. Se si guardasse la realtà oggettivamente, considerando i danni che ogni giorno di guerra porta a quella popolazione ma anche al mondo intero, l'dasarebbe fermarsi e. Che la saggezza ispiri passi concerti di pace”. CosìFrancesco parlando alla folla in piazza San Pietro dopo l'Angelus. (ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it-

