“Turni spezzati | paghe da fame e malattia non riconosciuta” | la giungla dei contratti degli operatori museali “Così cambieremo tutti lavoro”

(Di domenica 31 luglio 2022) “Vorrei tornare a lavorare in un museo, ma probabilmente finirò in un bar perché è più conveniente. Otto ore per 50 euro contro 10 ore per 48: a questo punto preferisco farne due in meno. È un’assurdità arrivare a fare questo ragionamento, ma le cose stanno. Con quello che guadagno non posso permettermi un affitto e neanche un acquisto a rate”. Alba (nome di fantasia) ha quasi 23 anni e una laurea triennale in Storia e antropologia delle religioni. Da febbraio a maggio 2022 è stata operatrice museale in subappalto nei musei civici di Roma. Come i suoi colleghi, lavorava con un contratto che non rappresentava le sue mansioni e non era quello del suo settore. “Invece del Federculture, specifico per glidel settore culturale, avevamo quello dei servizi di vigilanza fiduciari di livello F, cioè il livello di ingresso. All’ora 4,73 netti“. ...