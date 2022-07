Trump torna agli insulti contro Biden: «Ma quale Covid, ha la demenza senile. La cestista Usa arrestata in Russia? Una viziata» (Di domenica 31 luglio 2022) Dopo il suo intervento a Washington in cui ha tratteggiato un programma per le elezioni del 2024, Donald Trump è tornato ad attaccare Joe Biden. Il presidente degli Stati Uniti ieri è risultato ancora positivo al Covid, dopo che si era negativizzato lo scorso 27 giugno: «I dottori hanno sbagliato la diagnosi. Biden non ha di nuovo il Covid, altrimenti detto il virus della Cina, bensì la demenza senile». Ancora una volta Trump ha fatto riferimento alle elezioni del 2020, accusando Biden di aver vinto grazie a una serie di brogli: «Joe sta pensando di trasferirsi part time in una di quelle belle case di riposo del Wisconsin dove quasi il 100 per cento dei residenti, miracolosamente e per la prima volta ... Leggi su open.online (Di domenica 31 luglio 2022) Dopo il suo intervento a Washington in cui ha tratteggiato un programma per le elezioni del 2024, Donaldto ad attaccare Joe. Il presidente degli Stati Uniti ieri è risultato ancora positivo al, dopo che si era negativizzato lo scorso 27 giugno: «I dottori hanno sbato la diagnosi.non ha di nuovo il, altrimenti detto il virus della Cina, bensì la». Ancora una voltaha fatto riferimento alle elezioni del 2020, accusandodi aver vinto grazie a una serie di brogli: «Joe sta pensando di trasferirsi part time in una di quelle belle case di riposo del Wisconsin dove quasi il 100 per cento dei residenti, miracolosamente e per la prima volta ...

