(Di domenica 31 luglio 2022) Donaldci va giù pesante. Ilrivela sul social media "Truth" qual è ladi cui soffrirebbe Joe. "I dottori hanno sbagliato la diagnosi - ha scrittosu Truth -non ha di nuovo il Covid, altrimenti detto il virus della Cina, bensì la demenza senile. Joe sta pensando di trasferirsi part time in una di quelle belle case di riposo del Wisconsin dove quasi il 100 per cento dei residenti, miracolosamente e per la prima volta nella storia, ha avuto la forza e l'energia di votare, anche se quei voti sono stati espressi illegalmente. Guarisci presto, Joe!". Nelle ultime ore, infatti, la Casa Bianca ha dichiarato cheè di nuovo positivo al Covid ma sta bene. Così si legge in una nota del medico ...

tempoweb : #Trump svela la vera malattia di #Biden. Cosa dice il tycoon #31luglio #iltempoquotidiano - iltirreno : Nelle immagini si sente il Tycoon dire: “Non voglio dire che è finita”. Ma l’ex presidente replica: 'una commission… -

... il Giornalechi sono i 'veri amici di Putin'. Il caso Russia - Salvini è soltanto una fake ... 'La politica internazionale ha bisogno di uomini forti come Donalde Vladimir Putin'' ...NEW YORK - Anche Donaldè sotto inchiesta per i fatti del 6 gennaio. E a indagare su di lui è addirittura il Dipartimento di Giustizia. Un'indagine penale,il Washington Post , separata dall'inchiesta ...I rapporti con Mosca e la politica estera incendiano la campagna elettorale italiana. Dopo la bufera lanciata dalle pagine del quotidiano La ...Donald Trump aveva visitato a sorpresa il set di The Wolf of Wall Street e Cristin Milioti ha svelato il comportamento avuto dall'ex presidente degli Stati Uniti. L'attrice, in un'intervista di ...