TRL | scoperta chi è la cantante maleducata intervistata da Giorgia Surina

Leggi su biccy

(Di domenica 31 luglio 2022) Mariah Carey nel 1999 ha bazzicato più volte il nostro paese per promuovere il suo album Rainbow. Ha partecipato a Carramba che Fortuna per presentare al pubblico italiano il singolo Heartbreaker; ha cantato My All al Pavarotti & Friends di Luciano Pavarotti e infine è stata ospite a TRL dae Marco Maccarini. Sarebbe proprio Mariah Carey (anzi, È proprio lei) lacon cui la conduttrice ha avuto dei problemi durante l’intervista. Ospite di Serena Bortone,ha infatti confessato: “Un personaggio molto antipatico? Non posso dire chi mi è stato antipatico, ma ce ne sono stati. Come è accaduto che stessi antipatica a qualcuno. C’è stata unamolto, molto famosa, non dirò chi, mentre la intervistavo, guardava il mio collega Marco Maccarini e ...