Triple H commenta entusiasta il ritorno di Bayley con la sua nuova fazione

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 31 luglio 2022) Questa notte si è svolto il Premium Live Event più atteso dell’estate, SummerSlam è andato in archivio e da oggi inizia ufficialmente unaera in WWE sotto la completa direzione creativa diH. Se su SummerSlam c’era ancora l’impronta di Vince McMahon nella costruzione della card, va detto che The Game ha già messo del suo nello sviluppo dell’evento, con la più grossa novità che è stata sicuramente ildiaffiancata da Io Shirai e da Dakota Kai, rimessa sotto contratto per l’occasione. Cosa aspettarci? Dopo la vittoria di Bianca Belair,è uscita sulla lunga rampa seguita a stretto giro di posta da Dakota Kai e Io Shirai. Se perilera programmato da tempo, ha sicuramente stupito tutti vedere Io Shirai, il cui ...