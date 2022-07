Tre morti e cinque feriti gravi in due incidenti avvenuti nella notte a Roma (Di domenica 31 luglio 2022) AGI - Tre morti e cinque feriti gravi. Questo il bilancio di due incidenti stradali avvenuti nella notte a Roma. Il primo si è verificato sul Grande raccordo anulare, all'altezza dell'uscita 26, dove un'autovettura Bmw, per cause in corso di accertamento, è andata a sbattere violentemente contro le barriere di sicurezza. Nell'impatto hanno perso la vita due persone mentre altre tre - uomini - sono state portate d'urgenza in ospedale dal 118 durante le operazioni di soccorso il Gra è rimasto chiuso. Inoltre verso le 4 di mattina un'altra squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in via Laurentina 508 dove un'auto è andata a sbattere contro un albero, nell'impatto ha perso la vita un uomo. A bordo, oltre alla vittima, c'erano tre ... Leggi su agi (Di domenica 31 luglio 2022) AGI - Tre. Questo il bilancio di duestradali. Il primo si è verificato sul Grande raccordo anulare, all'altezza dell'uscita 26, dove un'autovettura Bmw, per cause in corso di accertamento, è andata a sbattere violentemente contro le barriere di sicurezza. Nell'impatto hanno perso la vita due persone mentre altre tre - uomini - sono state portate d'urgenza in ospedale dal 118 durante le operazioni di soccorso il Gra è rimasto chiuso. Inoltre verso le 4 di mattina un'altra squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in via Laurentina 508 dove un'auto è andata a sbattere contro un albero, nell'impatto ha perso la vita un uomo. A bordo, oltre alla vittima, c'erano tre ...

sulsitodisimone : Tre morti e cinque feriti gravi in due incidenti avvenuti nella notte a Roma - bizcommunityit : Incidenti stradali a Roma, una notte di sangue: tre morti e tre feriti gravi - CasilinaNews : Tragico incidente sul GRA questa notte: due morti e tre feriti gravi - telodogratis : Tre morti e cinque feriti gravi in due incidenti avvenuti nella notte a Roma - IzzoEdo : Tre morti e cinque feriti gravi in due #incidenti avvenuti nella notte a #Roma -